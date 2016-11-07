Вашингтон, 7 ноября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Американские специалисты утверждают, что для борьбы с лишним весом и поддержания хорошей физической формы достаточно делать ежедневно не менее 12 тыс. шагов и тратить на физическую активность как минимум 40 минут, сообщает издание Live Science.

Пробежка

Ученые из Университета Колорадо в течение недели наблюдали за активностью сотни добровольцев, прикрепив к их ноге устройство, которое фиксировало физическую активность. Участников эксперимента разделили на три группы. Одну из них составили люди, избавившиеся от лишнего веса и желающие сохранить результат, другую — люди с нормальным весом, а третью — те, кто хотел уменьшить свой вес.

Оказалось, что те, кому удалось похудеть, совершали в день не меньше 12 тыс. шагов и 40 минут уделяли физическим нагрузкам. Также они реже остальных находились в сидячем положении, стремились выполнять мелкую работу, делать наклоны и приседания.

Участники из третьей группы тратили на упражнения 10 минут в день и проходили не более 7 тыс. шагов. Как пояснил автор исследования Даниэль Остендорф, наблюдения говорят о том, что благодаря легкой физической активности люди могут сохранять хорошую форму и даже избавляться от избыточного веса.