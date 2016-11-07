Москва, 7 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. — Чем Клинтон лучше?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хиллари Клинтон

— Чем Трамп.

Так отвечают многие американские избиратели. И это не шутка.

Однако это мнение американцев, а чем Хиллари Клинтон лучше для России? Внешняя политика, говорите?! Тогда давайте сначала предположим, чем Клинтон, если ее выберут президентом, будет лучше или хуже для всего остального мира, кроме США. Так вот: если Хиллари по итогам выборов 8 ноября все-таки станет президентом США, то во всем остальном мире рухнут три очень важных мифа об Америке.

Во-первых, миф о совершенстве американской демократии. Точнее, миф о сменяемости власти в США и о том, что государством в США управляют именно американские избиратели, а не кто-то еще, даже несмотря на то, что выборы президента у них не прямые. Судите сами: если у них народ реально управляет государством, то почему же у власти одна и та же семья и вообще одни и те же люди, а у кандидата, который ранее в политику не был вовлечен, практически не оказалось шансов? Значит, в американской демократической системе что-то пошло не так.

Во-вторых, миф о прозрачности, честности и неподкупности власти в США. Опубликованные документы о бизнесе семейства Клинтон через подконтрольный им фонд, в том числе о сделках с Саудовской Аравией, а также документы о том, что в США практикуются «карусели» и голосование мертвецов на выборах, уже заставляют, например, европейцев, задуматься о том, что Америка больше не является идеалом кристальной чистоты власти. А в развивающихся странах уже начинают думать о том, какое вообще США имеют право поучать их демократии и особенно честности выборов. Можно сказать, что это обычный предвыборный скандал и обливание грязью конкурентов, но нет: тут кое-что посерьезнее. Утечки из панамских офшоров подняли на ноги всю Европу, а тут достоянием гласности стали утечки из источников посерьезнее, чем панамский офшор.

В-третьих, на глазах всего мира будет нанесен удар по имиджу США как по стране, которой управляют молодые, сильные, красивые и успешные люди. А тут впервые в истории к власти придет далеко не молодая и не совсем здоровая женщина, которая, ко всему прочему, даже не смогла стать успешным госсекретарем США. Возможно, что через год президентства Хиллари о ее состоянии здоровья по всему миру будут ходить анекдоты, почти как в СССР про Леонида Ильича Брежнева. Как бы то ни было, Европа станет в политическом смысле меньше зависеть от слабеющего президента Америки. Ну и, самое главное, появится большой простор для различных теорий заговоров на тему: кто управляет Америкой вместо пожилой женщины-президента, озабоченной в большей степени своим здоровьем? Мировая финансовая олигархия?! То-то евроскептики обрадуются.

Правда, скептики могут не обратить на это внимания. Да, имидж Америки в глазах Европы и остального мира сильно подпорчен, но большого значения это не имеет, ведь доллар не рухнул, а уважение к США на самом деле основано только на уважении к американской валюте. И более того, доллар после возможной победы Клинтон начнет укрепляться еще быстрее, ведь вся Уолл-стрит за Клинтон! Но…

Доллар, действительно, не рухнет. Но в том-то и дело, что пределы укрепления у доллара есть и очень серьезные. Это, например, падающие прибыли и даже доходы флагманов американской экономики. Таких как Apple, например. И неудивительно: чем крепче доллар, тем дороже и, соответственно, менее конкурентоспособна американская продукция за рубежом. А если уже сейчас продукция бренда iPhone не очень хорошо продается, то что произойдет, если доллар будет укрепляться еще больше? Правильно, будет продаваться еще хуже. Равно как и другая американская экспортная продукция, на замену которой всегда найдется китайский, корейский либо японский аналог.

А никто еще не забыл про то, как в мае-июне этого года пытались хоронить евро? Ожидали, что если случится Brexit, то про евро можно будет надолго забыть. И что в итоге?! Brexit произошел, а евро за 10 месяцев оказался устойчивее доллара. Поэтому ясно, что если уважение к новому президенту США за пределами этой страны будет строиться исключительно на том, что доллар пока не сильно обесценился, то это уважение также будет не сильно устойчивым.

Но есть самый главный аргумент тех, кто боится прихода Хиллари к власти: «Клинтон — это война». Стоп! С одной стороны, понятно, что вместе с Клинтон у власти останутся те же демократы (в прямом и переносном смысле), которые управляли при Обаме и наломали дров (с тем же «майданом» на Украине). Поэтому прежний агрессивный внешнеполитический курс США может быть продолжен. При этом, если внимательно посмотреть на историю российско-американских отношений в период правления Обамы, то мы увидим, что они ужесточились, но, во-первых, в области риторики, а во-вторых, против России были введены санкции, которые мы сами официально признали не сильно влиявшими на нашу экономику. Они там, на Западе, даже против «Газпрома» санкции не рискнули ввести. Какая уж тут война?! Особенно, если они нас сами уговаривают наладить вновь отношения с НАТО и даже вернуться в G7, целесообразность которой можно поставить под сомнение. Точнее, если они сдадутся, то и о возвращении России в «семерку» можно будет поговорить. А не сдадутся — и не надо.

В то же время можно вспомнить, что при республиканце Буше-младшем у нас впервые в истории имела место война с Америкой в августе 2008 года, в которой США за спиной Грузии потерпели сокрушительное поражение. При демократе Обаме подобных военных инцидентов с США у нас все-таки не случалось. Поэтому, даже если после выборов нового президента США там останется тот же кабинет, и даже если вдруг они решат ужесточить санкции против нас, то Россия, во-первых, к этому уже готова, а во-вторых, у России будет отличная возможность проводить именно ту внешнюю и внутреннюю политику, которая соответствует ее интересам, не оглядываясь ни на какой Запад и ни на какие США.

Вопрос: а что будет при республиканце Трампе? А это не такой уж простой вопрос, как кажется. Ведь нет никакой гарантии, что республиканец Дональд Трамп, если станет президентом, не пригласит к себе в советники таких товарищей по партии, как одиозный Джон Маккейн, Линдси Грэм или Марко Рубио. А они «ястребы», каждый из которых, если бы стал президентом, нажал бы на ядерную кнопку раньше, чем весь мир успел бы сказать «бух».

Где гарантия, что мистер Трамп, если будет избран президентом, не пригласит к себе в советники одного из них или кого-то похожего? Ведь, как ни крути, но он человек действительно яркий, но непредсказуемый. Пока от неосторожных шагов Трампа удерживает только определенная симпатия к России. Это хорошо для России. В особенности хорошо то, что Трамп говорил о Крыме. Но в том-то и дело, что как бизнесмен он может, если будет избран, недвусмысленно нам намекнуть, что его симпатия к России не бесплатна и, возможно, стоит дорого. Намного дороже, чем предполагалось до выборов. А может быть, ему не придется даже намекать, и наши руководители от его комплиментов растают, как снегурочки под ярким солнцем. Вот тогда мы на собственном горьком опыте поймем, как неосторожно было называть Трампа «ярким», и что на самом деле означает это слово в английском переводе.

И может быть, через какое-то время в России задумаются, что если бы американцы на выборах 2016 года избрали Хиллари Клинтон, то и России, и всему миру было бы лучше. Но истории в сослагательном наклонении не бывает.