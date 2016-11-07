Москва, 7 ноября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Объем выданных кредитов малому и среднем бизнесу сократился за 8 месяцев 2016 года на 11% до 5,3 трлн рублей на фоне роста кредитования физлиц, которое выросло на 28%, и крупного бизнеса, объем кредитов которому увеличился на 3%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, к такому выводу приходят в своем исследовании эксперты (Национального института финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитование

Программы господдержки не оказывают значительного влияния на эти цифры, констатируют эксперты. «Объем кредитов, предоставленных МСП Банков и в рамках национальной гарантийной системы, составляет менее 5% общего объема кредитования. При таких масштабах господдержка может оказывать крайне точечное влияние на отдельные регионы, а для полноценного повышения доступности финансовых ресурсов ее объемы должны быть увеличены в 2−3 раза. Увеличить масштаб поддержки без роста нагрузки на бюджет возможно за счет использования эффективного опыта субсидирования процентных ставок на рынке ипотеки и автокредитования», — отмечается в исследовании.

По прогнозу аналитического центра НАФИ, кредитование МСБ перейдет к стадии роста не ранее 2017 года. По итогам 2016 года объем предоставленных кредитов в лучшем случае останется на прошлогоднем уровне и составит около 5,4 трлн рублей, портфель кредитов сократится на 5% (до 4,64 трлн рублей). «Развитие сегмента в следующем году будет определяться динамикой как ключевой ставки Банка России, так и качества выдач 2016 года. В базовом прогнозе мы исходим из предпосылки о достижении Банком России целевых показателей по инфляции, что позволит до конца года снизить ключевую ставку на 1−1,5%», — прогнозируется в исследовании.

Динамика просроченной задолженности при этом останется на уровне 2016 года, гооврится документе. «В данном сценарии уже по итогам 1 квартала 2017 года на рынке кредитования МСБ может быть зафиксирован небольшой рост, а по итогам года объем выданных кредитов может прибавить около 10% (5,9 трлн рублей), портфель вырастет на 2−3%», — полагают эксперты НАФИ.