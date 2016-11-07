Москва, 7 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Центральный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют для пассажиров 13 ноября для капитального ремонта, об этом 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«В ближайшее воскресенье, 13 ноября 2016 года, в течение всего дня будет прекращено движение поездов на центральном участке Сокольнической линии от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры». Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути», — пояснили в пресс-службе.

В связи с проведением работ, в течение всего дня движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Парк культуры» — «Саларьево». На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека имени Ленина» и «Кропоткинская». Станции «Парк культуры» и «Комсомольская» будут временно работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии.

Читайте также: Филевскую линию метро Москвы ждет ремонт в «шахматном порядке»

В ведомстве напомнили, что это 16-е удлиненное технологическое окно в 2016 году. Всего в текущем году планируется провести 20 закрытий центральных участков разных линий метрополитена. Удлиненные 26-часовые окна используются для оздоровления путевой инфраструктуры и проводятся с 2014 г. На Сокольнической линии за время технологического окна будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров Московского метрополитена.

Читайте также: Московское метро делают дороже, грязнее, неудобнее и — главное — опаснее

В Московском метрополитене рекомендуют москвичам заранее выбирать пути объезда. В частности пассажиры могут воспользоваться другими станциями метрополитена, а также наземным городским транспортом.

«Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 14 ноября 2016 года, в 5:30 утра», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярные «нештатные ситуации» связаны с реорганизационными ошибками работы метро и сокращениями сотрудников. В этом в частности обвиняют руководство подземки активисты независимого профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен». По словам лидера профсоюза Николая Гостева, столичное метро отличается некачественной работой и несвоевременной заменой рельсов. И по всей видимости такие заявления имеют под собой основания, поскольку сообщения о сбоях в работе метрополитена появляются в СМИ с достаточной регулярностью.

Читайте подробности здесь: ЧП в столичной подземке: «Мы не в безопасности»

А также здесь: Названа причина задымления на Калужско-Рижской линии метро в Москве