Москва, 7 ноября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило проект протокола к межправительственному соглашению России и Китайской Народной Республики о создании и организационных основах регулярных встреч глав правительств двух государств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на официальном портале правовой информации.

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Минвостокразвития РФ с участием российского МИДа поручено провести переговоры с КНР и по достижении договоренности подписать указанный протокол.

Также проект документа предусматривает сотрудничество двух стран в целях укрепления практического взаимодействия и координации сотрудничества в сфере межрегионального сотрудничества.

Кроме того, предполагается учреждение межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона и Северо-востока КНР.