Минск, 7 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум.



Оружием мы добили врага. Трудом мы добудем хлеб. Все за работу, товарищи! Советский плакат

«В XX веке это событие занимает особое место. Оно оказало значительное влияние на ход мировой истории и определило судьбы многих народов», — сказано в поздравлении Александра Лукашенко с Днём Октябрьской революции, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Поздравляя соотечественников с государственным праздником, сохранённым в бывшей БССР, Лукашенко отметил: «Доступные социальные блага, идеалы равноправия, мира, межнационального согласия, сложившиеся в советскую эпоху, актуальны и поныне. СССР осуществил мощный рывок в развитии промышленности, сельского хозяйства, энергетики, космических технологий, заложив основу для целых отраслей производства, новых направлений исследований. Успехи Советского Союза в сфере культуры и спорта стали достоянием всего человечества и принесли стране мировую славу».

Лукашенко отметил, что и сегодня в Белоруссии гордятся трудовыми подвигами, воинским героизмом, научными открытиями советского времени. «Стремимся сохранить и приумножить все лучшее, что досталось нам от предшественников, определивших своими приоритетами такие ценности, как справедливость, труд, равенство, — сказано в поздравлении. — С нами бесценный опыт предыдущих поколений, а значит, нам многое по плечу».

Как сообщало ИА REGNUM, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции в СССР отмечалась ежегодно как государственный праздник, в связи с чем выходными днями объявлялись 7 и 8 ноября. На постсоветском пространстве только в Белоруссии отмечается «красный день календаря» как государственный праздник, но под другим названием и с одним выходным днём. Александр Лукашенко 6 ноября 2012 года, осматривая новые станции минского метро, заявил о традиции преподносить подарки пролетариату к госпразднику, однако в 2016 году таковых белорусы не дождались — вероятно, из-за обострения очередного социально-экономического кризиса.

Судя по реакции населения, дата 7 ноября не воспринимается как всенародный праздник и её сохранение в календаре государственных праздников является удовлетворением прихоти руководства республики, сформированного из бывших секретарей ЛКСМБ-КПБ. В то же время белорусская общественность добивается придания дате 17 сентября статуса государственного праздника как дня Воссоединения белорусского народа в память об итогах начавшегося 17 сентября 1939 года Освободительного похода Красной Армии, в результате которого накануне Великой Отечественной войны произошло объединение Западной Белоруссии (находилась в составе Польше) и БССР (в составе СССР). Прозападная оппозиция ежегодно отмечает свои памятные даты.