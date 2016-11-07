Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Количество автомобилей, произведенных в Санкт-Петербурге и нашедших покупателей в России, за 9 месяцев 2016 года составило 191 885 штук. Это на 7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, на фоне общего падения продаж, доля петербургского автопрома на российском рынке выросла. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, сообщило аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Hyundai Creta

Флагман петербургского автопрома — завод Hyundai (модели Solaris, Creta и KIA Rio) — сумел реализовать за январь-сентябрь текущего года на 13% машин меньше, чем за тот же период прошлого года.

У завода Nissan, напротив, объем продаж увеличился по сравнению с 9 месяцами прошлого года на 19%. «При этом на три из четырех производимых на предприятии модели спрос в России упал. На положительный результат оказало влияние существенное увеличение реализации Nissan Qashqai», — пояснили специалисты.

У петербургского завода Toyota продажи в России выросли всего на 1%. При этом спрос на основную модель предприятия — седан Camry — за 9 месяцев упал на 7%, а в символический «плюс» предприятие вывел кроссовер RAV4, который выпускается в Петербурге с августа 2016 года.

Доля петербургских автомобилей в общем объеме продаж машин в России за январь-сентябрь 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,8% (за 9 месяцев 2015 года — 17,3%).

«Спрос на модели петербургского производства сократился не так сильно, как общероссийский рынок, который упал более, чем на 14%, — объясняет гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. — Несмотря на появление в этом году на рынке двух новых моделей, выпускаемых в Петербурге, по итогам года мы прогнозируем сокращение спроса на автомобили местного производства в пределах 5−7%».

По данным агентства, в 20-ке наиболее продаваемых автомобилей в России по итогам 9 месяцев находится шесть моделей, которые производятся в Санкт-Петербурге — Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

Как сообщалось ранее, в январе-сентябре 2016 года в Санкт-Петербурге было продано 85 989 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6% меньше показателя девяти месяцев прошлого года. Первые три строчки в списке самых продаваемых машин в Петербурге удерживают марки Hyundai, Lada и Renault.