Краснодар, 7 ноября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. 11 игроков кубанского клуба получили вызов в национальную сборную России по регби-7. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 7 ноября, большинство из них представляют основную команду. Это защитники Владислав Лазаренко, Иван Котов, Станислав Бондарев, Эдуард Филатов, Алексей Капалин, Роман Рощин, Кевин Акуабу и Тимур Уразаков, а также полузащитник Михаил Кудинов.

Регби-клуб «Кубань»

Дебютом в национальной сборной станет это приглашение для Никиты и Родиона Скачко, которые защищают цвета молодежного состава «Кубани», а также для Тимура Уразакова.

В расположение сборной регбисты «Кубани» отправятся 13 ноября. После углубленного обследования у медиков, они отправятся в подмосковный Новогорск, а затем в Алушту на учебно-тренировочные сборы национальной команды. Там тренеры определят окончательный состав сборной России, которая примет участие в стартовых этапах Мировой серии по регби-7 в Объединенных Арабских Эмиратах и ЮАР.

Напомним, по итогам сезона-2016 регби-клуб «Кубань» вошел в четверку сильнейших команд России. Впервые в истории отечественного регби дебютант всероссийских соревнований дошел до финала Кубка страны. В рамках матчей чемпионата России самым результативным игроком был признан кубанский регбист — защитник Сергей Сугробов. В этом сезоне Сугробов набрал 133 очка, опередив на 28 очков ближайшего соперника — Юрия Кушнарева из «Енисея-СТМ».

»Мы вернулись в элиту российского регби после долгого перерыва и продемонстрировали высокий потенциал. Уверен, что «Кубань» — команда, которая уже в ближайшем будущем будет претендовать на более высокие места», — прокомментировал итоги сезона президент регби-клуба «Кубань» Федор Мусатов.

В начале ноября сообщалось, что в национальную сборную по регби вошли три игрока РК «Кубань». Это Тагир Гаджиев и Магомед Давудов, которые уже привлекались в состав национальной команды, а также защитник Евгений Непейвода. Для него вызов в главную национальную команду по классическому регби — первый в карьере.