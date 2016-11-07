Южно-Сахалинск, 7 ноября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Сахалинские стоматологические клиники, входящие в систему ОМС, сотрясают скандалы. У пациентов, пришедших на прием к стоматологу по полису, территориальный фонд ОМС отобрал право выбирать препараты за дополнительную плату, — сообщило ИА «Сахалин Инфо».

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«Качество бесплатной стоматологической помощи в регионе откатилось на 20 лет назад», — утверждает издание.

Раньше, если пациент приходил на прием по полису ОМС, то есть не бесплатно, а на том основании, что он регулярно, много лет подряд, исправно вносит платежи в фонд ОМС, он мог за дополнительную плату приобрести более качественные и дорогие материалы. Пломбировочные, например. Но теперь территориальный фонд ОМС сказал: «Нельзя». Пришел на «бесплатный» прием — значит, бесплатным должно быть абсолютно все. Не нравится? Иди в частную клинику или записывайся на платный прием.

«Если, например, поставить на передние зубы дешевый российский пломбировочный материал, он будет смотреться ужасно — как неаккуратная заплатка. В РФ производится всего три вида таких материалов, у импортных аналогов цветовая гамма обширна, качество лучше. Теперь одни пациенты, узнав о нововведениях, ругаются и уходят. Старики, которым не по карману дорогие платные услуги, вынуждены ставить вот такие пломбы. Одна пациентка, увидев, что получилось в результате лечения по новым правилам, высказала врачам все, что о них думает», — пожаловались сотрудники областной стоматологической поликлиники Южно-Сахалинска.

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«Мы возвращаемся на 20 лет назад. За использование на «бесплатном» приеме качественных и более дорогих препаратов за дополнительную плату врача штрафуют на 25 тысяч рублей!» — пожаловались врачи.

«Новый классификатор действительно введен. Теперь пациент не может воспользоваться высококачественными препаратами за дополнительную плату. Но мы виноваты сами — мы неправильно подали списки услуг. Мы надеемся, что ситуация обратима, наши юристы сейчас работают над ее исправлением, мы понимаем, что для пациентов это плохо», — сообщила заместитель главного врача областной стоматологической клиники Ольга Молдаван.

Однако если даже юристы найдут взаимопонимание с территориальным фондом ОМС, лучше не станет — финансирование стоматологической помощи постоянно и неуклонно сокращается.

«В месяц из главного стоматологического учреждения островного региона увольняется как минимум три специалиста — зарплата стоматолога 25 тысяч. За такие деньги работать никто не хочет», — жалуются врачи.

«Надбавки никто не отменял, да, система оплаты труда изменилась, но врачи меньше получать не стали», — парирует руководство областной клиники.

Стоматологическую отрасль региона скандалы сотрясают давно. Даже введение электронной записи на прием ситуацию не улучшило — в день могут записаться не более 20 человек.

ИА REGNUM сообщало, что бюджет островного региона теряет доходы от нефтегазовой отрасли, что не может не отражаться на социальной сфере. С каждым годом денег в бюджет поступает все меньше. Островные власти делают ставку на ненефтегазовый сектор: Свободный порт Корсаков, ТОРы, поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие туризма и сельского хозяйства.