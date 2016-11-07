Токио, 7 ноября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Правительству Японии стоит скорректировать официальную позицию, касающуюся вопроса принадлежности Южных Курил, и проявлять в переговорах с Россией больше гибкости. Так считают 57% японцев, принявших участие в общенациональном опросе общественного мнения, сообщает 7 ноября газета Mainichi Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Острова Южных Курил

По мнению большей части респондентов, японские власти не должны продолжать настаивать на передаче Японии всех четырех спорных островов: Итурупа, Кунашира, Шикотана и гряды Хабомаи. Телефонный опрос проводился изданием 5−6 ноября.

Официальную позицию Токио, согласно которой мирный договор с Москвой может быть подписан лишь после признания суверенитета Японии над южной частью Курил, разделяют 25% респондентов. Безразличны к проблеме 9% опрошенных.