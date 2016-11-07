Москва, 7 ноября, 2016, 07:15 — ИА Регнум. В Москве сотрудники ГИБДД задержали 22-летнюю участницу гонки на Gelandewagen Мару Багдасарян. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», сообщил источник в правоохранительных органах.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

«Она задержана за грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД)», — уточнил источник.

Изначально полицейские выписали 22-летней Багдасарян административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль. Позднее в ходе проверки документов сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за девушкой числится 16 неоплаченных штрафов, все — за нарушения ПДД.

«В общей сложности сотрудниками полиции было выявлено 16 нарушений ПДД, совершенных водителем, штрафы за которые оплачены не были, — уточнил представитель столичной пресс-службы ГУМВД. — В связи с чем она была доставлена в территориальный отдел полиции и уведомлена о явке в судебный участок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мара Багдасарян известна как участница «гонки» на Mercedes Gelandewagen в мае 2016 года. Молодая девушка, которая проходила по делу как свидетель, ради забавы уходила от преследования сотрудников ДПС и отбыла административный арест сроком на 10 дней за участие в гонках и нарушение ПДД.