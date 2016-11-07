Москва, 7 ноября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Русский народ — народ держатель, это самое главное его свойство, заявил 6 ноября в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» лидер общественного движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Вы когда-нибудь видели больного коммуникатора? Он не может быть держателем, если он не силен. Но, он прекрасно понимает, что как только он перестает быть коммуникатором, ему становится хуже всех, и тут же начинаются проблемы субэтносов русских», — подчеркнул политолог.

Обсуждая возможные пути развития страны, Сергей Кургинян категорически отверг проект создания русской нации в узком смысле этого слова. Поскольку всем прекрасно известно, какие проблемы возникают у русского народа, когда он перестает выполнять свою функцию народа-держателя и замыкается на себе и своих проблемах. Разрушение СССР, безвременье 1990-х — вот как выглядят эти проблемы.

Поэтому русский народ — народ-держатель, народ-интегратор, народ-объединитель, прекрасно понимающий, что он может это делать только в случае, если он силен, и прекрасно понимающий ценность этого.

По словам политика, именно от лица русского народа было сказано: «Государство строится железом и кровью, а мы попробуем любовью». Русский народ — носитель абсолютно уникального духа собирательства через любовь. Это не значит, что не было крови, естественно, она была, но вот это построение именно симфонии — это русский народ.

В заключение лидер движения «Суть времени» сказал:

«Русский народ — это народ-катехон, это последний держатель времен. Он, как советский народ разгромил фашизм, и он держит мир. И русский народ — это народ — открыватель новых путей для человечества. Все ждут от русских, что они откроют новые пути, потому что человечество находится в очень трудной ситуации».

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