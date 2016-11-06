Москва, 6 ноября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Московский ЦСКА сыграл вничью с пермским «Амкаром» в домашнем матче тринадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 6 ноября на «Арене ЦСКА» в Москве, завершилась со счетом 2:2.

Carla Arenas Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Сергей Игнашевич и Зоран Тошич. У гостей голы забили Георгий Джикия и Михаил Костюков.

После тринадцатого тура чемпионата России московский ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Пермский «Амкар», набравший 21 балл, находится на 5-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 13-й тур.

ЦСКА (Москва) — «Амкар» (Пермь) — 2:2.

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