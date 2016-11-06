Ростов-на-Дону, 6 ноября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. В матче тринадцатого тура чемпионата России футболисты «Ростова» на своем поле переиграли тульский «Арсенал». Встреча, прошедшая 6 ноября на стадионе «Олимп 2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 4:1.

Steven Depolo Футбольный матч

В составе победителей голевыми действиями отметились Александр Ерохин (дубль), Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. У гостей мяч забил Никита Бурмистров.

После тринадцатого тура чемпионата России «Ростов» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Тульский «Арсенал», набравший 9 баллов, находится на 14-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 13-й тур.

«Ростов» (Ростов) — «Арсенал» (Тула) — 4:1.

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