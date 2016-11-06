Москва, 6 ноября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Операция по освобождению иракского Мосула, которую проводит коалиция во главе с США, превратилась в средневековую бойню. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Паоло Учелло. Битва при Сан-Романо. 1460

«Контртеррористическая операция, проводимая ведущими державами 21 века, превратилась в средневековую бойню, в которой в первую очередь страдает гражданское население, — пишет представитель российского дипведомства. — Население Мосула массово гибнет как от террористов, так и от противостоящих им сил коалиции».

При этом Захарова отмечает, что налицо «абсолютная информационная блокада» со стороны коалиции, официальные лица которой не представляют никакой достоверной информации о том, что происходит в Мосуле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2016 г. вооруженные подразделения Ирака стали занимать последний крупный город на южных подступах к Мосулу. По сообщению властей, соединения достигли Салахия, города в 20 км к югу от Мосула, в районе Хаммам аль-Алил.

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