Асад: Россия не заставляет меня быть марионеткой
Дамаск, 6 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что Россия не заставляет его быть «президентом-марионеткой». Такое заявление он сделал в интервью Sunday Times, опубликованном сегодня, 6 ноября.
Асад напомнил, что войну против Сирии ведут десятки стран. «Мы называем это мировой войной, но это мировая война против Сирии, десятки стран против нас, снабжают террористов деньгами и обеспечением», — заявил сирийский президент.
Он подчеркнул, что сирийская армия может опираться только на поддержку Российской Федерации и Исламской Республики Иран. При этом решения о действиях армии принимают сирийские власти, заявил Асад.
Асад напомнил, что российское военное присутствие в Сирии длится уже более 60 лет. «Их политика основывается на двух вещах — морали и международном праве. Даже, если у них есть своя точка зрения, они говорят: «Это ваша страна, вы знаете больше». Они никогда не пытаются вмешиваться, потому что ничего от нас не хотят. Они не просят быть президентом-марионеткой», — сказал сирийский лидер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад заявил, что не уйдет со своего поста досрочно и будет занимать его вплоть до 2021 года. Любые политические изменения в Сирии возможны только после полного окончания боевых действий подчеркнул президент Сирии.