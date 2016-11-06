Дамаск, 6 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что Россия не заставляет его быть «президентом-марионеткой». Такое заявление он сделал в интервью Sunday Times, опубликованном сегодня, 6 ноября.

Президент Сирии Башар Асад

Асад напомнил, что войну против Сирии ведут десятки стран. «Мы называем это мировой войной, но это мировая война против Сирии, десятки стран против нас, снабжают террористов деньгами и обеспечением», — заявил сирийский президент.

Он подчеркнул, что сирийская армия может опираться только на поддержку Российской Федерации и Исламской Республики Иран. При этом решения о действиях армии принимают сирийские власти, заявил Асад.

Асад напомнил, что российское военное присутствие в Сирии длится уже более 60 лет. «Их политика основывается на двух вещах — морали и международном праве. Даже, если у них есть своя точка зрения, они говорят: «Это ваша страна, вы знаете больше». Они никогда не пытаются вмешиваться, потому что ничего от нас не хотят. Они не просят быть президентом-марионеткой», — сказал сирийский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад заявил, что не уйдет со своего поста досрочно и будет занимать его вплоть до 2021 года. Любые политические изменения в Сирии возможны только после полного окончания боевых действий подчеркнул президент Сирии.