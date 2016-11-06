Оттава, 6 ноября, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Военно-морские силы Канады проверяют информацию об обнаружении дайвером американской атомной бомбы, утерянной 66 лет назад. Об этом сегодня, 6 ноября, пишет Guardian со ссылкой на источник в вооруженных силах Канады.

mark6mauno Атомная бомба

Ранее стало известно, что канадский дайвер Шон Смиричински обнаружил на дне в районе тихоокеанского побережья Канады непонятный предмет, который он сперва принял за НЛО.

Он поделился этой информацией с местными жителями. Те рассказали ему, что это вполне может быть американская атомная бомба Mark 4, сброшенная 66 лет назад с терпящего бедствие самолета.

Шон обратился в министерство обороны Канады. Военные заинтересовались этой информацией и решили проверить её. Дело в том, что в районе, где погружался Шон, 66 лет назад потерпел крушение американский стратегический бомбардировщик. Экипаж самолета успел сбросить бомбу и покинуть бомбардировщик, прежде чем он столкнулся с землей и взорвался.