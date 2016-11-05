Дамаск, 5 ноября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Сирийская армия уничтожила несколько отрядов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в районе города Дераа на юго-западе Сирийской арабской республики. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает телеканал RT со ссылкой на военный источник.

Abkhazian Network News Agency Сирийские солдаты после боя

Ситуация в Дераа долгое время оставалась без изменений: и террористы и сирийские войска удерживали свои позиции. Уничтожение нескольких отрядов террористов существенно меняет расклад сил в регионе.

Также сообщается, что сирийская правительственная армия уничтожила группу боевиков «Исламского государства» на востоке провинции Эс-Сувейда. Кроме того, уничтожен топливный резервуар, принадлежавший террористам.

Ранее сегодня стало известно, что сирийские войска отбили атаку террористов к юго-западу от Дамаска.