Москва, 5 ноября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Известный российский кинорежиссер и актер Никита Михалков заявил, что не совсем понимает претензий художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, который выступил с критикой общественности и государственной культурной политики. Свое мнение на этот счет Михалков высказал в эфире передачи «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр».

Kremlin.ru Никита Михалков

Напомним, Райкин на VII съезде Союза театральных деятелей России призвал деятелей культуры противостоять попыткам осуществления цензуры в искусстве и стремлению общественных организаций реагировать на плоды полной свободы творчества.

Райкина обеспокоили учащающиеся попытки общественных организаций воздействовать на деятелей искусства и театра. Эти случаи он оценил, как «совершенно беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные, прикрывающиеся словами о нравственности, о морали, и вообще всяческими, так сказать, благими и высокими словами: «патриотизм», «Родина» и «высокая нравственность».

Он подчеркнул, что «словами о нравственности, Родине и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели». По его мнению, власть слишком нейтральна к «группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут». Райкин считает, что российскому обществу грозит возврат к сталинским порядкам, к цензуре, отмену которой в 90-х годах он назвал «величайшим событием векового значения».

Наряду с этим, Константин Райкин считает, что государство должно помогать искусству, при этом не пытаясь им управлять. Он прямо сказал, что государство должно давать деньги на культуру, но не должно в нее лезть.

Михалкова заявил, что не совсем понимает, в чем именно ущемлен Райкин. «Костю Райкина я очень люблю, он талантливый человек. Но мне хотелось бы понять: где его ущемили? Чего он не имеет? Он имеет центр «Райкин Plaza», свой театр, школу. Он ставит то, что хочет», — сказал кинорежиссер.

Он также отметил, что многие деятели культуры на самом деле не знают, что такое несвобода. «Многие, и я в том числе, еще не очень точно знаем, что такое несвобода. Закрыли спектакль, выставку облили чернилами… А что закрывается? Какие выставки обливаются чернилами? У Кости Райкина есть такой пассаж: «Обидели, оскорбили религиозные чувства верующих». И говорит он об этом достаточно пренебрежительно. А кто-нибудь рискнул бы поставить спектакль, порочащий пророка Мухаммеда? Почему Pussy Riot приходят в храм Христа Спасителя, а не в центральную мечеть в Мекке? Почему они здесь, а не там выражают свое желание свободы? Да потому что там страшно», — возмущенно заключил Михалков.