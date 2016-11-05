Вашингтон, 5 ноября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Государственный департамент США благодарен Китайской Народной Республике за призыв возобновить переговоры с Российской Федерацией по ситуации в Сирийской Арабской Республике, но делать этого не будет. Такое заявление сделал официальный представитель государственного департамента США Джон Кирби.

En.kremlin.ru Тяжёлые переговоры

Он отметил, что Госдеп всегда благодарен за идеи, откуда бы они ни исходили. Что касается возобновления переговоров с Москвой, то Вашингтон не готов последовать совету Китая, отметил Кирби.

Представитель Госдепа утверждает, что США якобы прилагали много усилий, чтобы работать с Россией, но из-за того, что Москва якобы не выполняет договоренностей, возобновление переговоров не состоится.

«Последние события доказывают, что мы серьезно старались работать с русскими, но они не выполняли своих договоренностей», — сказал Кирби, при этом не уточнив, какие именно договоренности нарушила Россия.

Кирби констатировал, что США в многостороннем формате пытаются сделать нечто меньшее, чем в рамках Международной группы поддержки Сирии, где нужно было договариваться с Россией.

Российская сторона не раз указывала на то, что США не выполнили взятые на себя обязательства — размежевать так называемую оппозицию с террористами.