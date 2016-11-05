Хабаровск, 5 ноября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В Хабаровске состоялся митинг с требованием наказания виновных по резонансному делу о жестоком обращении с животными. Митинг прошел сегодня, 5 ноября, сообщают местные СМИ.

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Ранее сообщалось, что мэрия Хабаровска согласовала заявку на проведение митинга численностью до 50 человек у кинотеатра «Гигант» в центре города. Участники массового мероприятия требовали наказать виновных в издевательстве над животными по всей строгости закона, а также ужесточения наказания по статье «Жестокое обращение с животными» и принятие закона об ответственном обращении с животными.

Напомним, история из Хабаровская получила широкий общественный резонанс. Две 17-летние жительницы Хабаровска совершили массовое убийство домашних животных из приюта с особой жестокостью. При этом они фотографировали процесс убийств и выкладывали фотографии в социальные сети.

В итоге против убийц животных возбуждено уголовное дело. Одна из фигуранток находится под домашним арестом. По данным следствия, фигурантки убили, как минимум 15 животных.

Ожидается, что митинги защитников животных в связи с этим жутким инцидентом пройдут сегодня в Москве и Новосибирске.