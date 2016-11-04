Рига, 4 ноября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. В пятницу, 4 ноября начался официальный визит премьер-министра Китая Ли Кэцяна в Латвию, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Foreign and Commonwealth Office Ли Кэцян

Как подчеркнули в МИД Латвии, это стало историческим событием, поскольку это первый визит главы правительства Китая в эту страну, тем более, что Латвия и Китай в 2016 году отмечают 25-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 ноября, в Риге стартовал бизнес-форум государств Центральной, Восточной Европы и Китая «16+1», на котором соберутся премьеры 18 стран и 750 представителей государственных органов и бизнеса.

В свою очередь министр экономики Латвии Арвил Ашераденс подчеркнул, что Латвия на мероприятии будет уделять внимание разным возможностям сотрудничества с Китаем.