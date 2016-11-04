Минск, 4 ноября, 2016, 16:41 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Кузнецы (фрагмент). 1957

Несмотря на проведённую «оптимизацию», избыточная занятость на белорусских предприятиях составляет 5,4%. Об этом 4 ноября заявил начальник управления политики занятости министерства труда и социальной защиты Белоруссии Олег Токун.

«По итогам проведения кадровой диагностики в январе-сентябре текущего года избыточная численность работников на предприятиях всех форм собственности оценивается в 5,4%», — заявил чиновник, выступая на «Октябрьском экономическом форуме».

Кадровую диагностику предприятия осуществляют по своей инициативе и самостоятельно, сообщил Токун, что способствует оптимизации затрат на персонал, совершенствованию организационной структуры и повышению конкурентоспособности. Как сообщает госинформагентство БелТА, методические рекомендации по проведению кадровой диагностики были разработаны несколько лет назад Научно-исследовательским институтом труда Министерства труда и социальной защиты.

Токун сообщил также, что в 2015 и 2016 годах наметилась положительная тенденция снижения вынужденной неполной занятости. Зарегистрированная безработица на 1 октября оценена в 0,9% от общей численности экономически активного населения, данные по скрытой безработице не опубликованы.

Как сообщало ИА REGNUM, официально безработными в Белоруссии считаются только те граждане, которые зарегистрированы в таком статусе в государственных службах. В то же время правительство оперирует данными о кратно большем количестве «тунеядцев», часть из которых обложили налогом. Помимо этого власти Белоруссии обложили налогом денежные переводы из-за границы для физических лиц и ввели «налог на посылочки», ограничив 22 евро ежемесячные покупки за рубежом, не попадающие под уплату госпошлины.