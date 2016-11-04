Москва, 4 ноября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Выставка посвящена событиям отечественной истории с 1945 по2016 годы. На выставке отсутствуют традиционные музейные экспонаты — посетители имеют возможность ознакомиться с важнейшими вехами истории СССР и постсоветской России с помощью интерактивных экранов. Каждый из залов представляет отдельную главу послевоенной истории Советского Союза и РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президента РФ Владимира Путина сопровождали епископ Егорьевский Тихон, проводивший экскурсию, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин.

Патриарх и президент РФ по окончании экскурсии оставили запись в книге отзывов.