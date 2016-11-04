Душанбе, 4 ноября, 2016, 15:11 — ИА Регнум.



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В январе — сентябре 2016 года валового внутреннего продукта Таджикистана составил 37,9 млрд сомони (свыше 305,33 млрд рублей). Об этом заявил первый заместитель председателя нижней палаты таджикского парламента Абдуджаббора Азизи, выступая на парламентском заседании, пишет ИА «Ховар».

При этом реальный рост ВВП Таджикистана в указанный период составил 6,7%. «За 9 месяцев рост производства промышленной продукции составил более 16%, сельскохозяйственной — 6,8%, розничной торговли более 7% и строительства — 22%», — цитирует госиздание вице-спикера.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогноза правительства Таджикистана, в 2016 году рост ВВП этой среднеазиатской республики должен будет сложиться на уровне 7%. Аналитики международных финансовых институтов настроены не столь оптимистично: Азиатский банк развития предполагает, что этот показатель для Таджикистана сложится на уровне 4,2%, Европейский банк реконструкции и развития — 4,5%, Всемирный банк — 4%.