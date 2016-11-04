Минск, 4 ноября, 2016, 14:52 — ИА Регнум.



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До Нового года Минфин Белоруссии рассчитывает получить $300 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом 4 ноября в Минске заявил первый замминистра финансов республики Максим Ермолович.

По его словам, есть «вероятность» поступления транша ЕФСР в декабре, однако решение принимает фонд. Минфин Белоруссии считает, что выполнил условия предоставления очередной части финансовой помощи.

Помимо этого будут размещаться еврооблигации. Условия размещения Ермолович охарактеризовал как благоприятные и даже «дружелюбные», однако не смог назвать ни сроки размещения гособлигаций, ни суммы. Он также отметил, что Минфин не рассчитывает на привлечение значительных средств от размещения ценных бумаг на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Минск привлекал средства Антикризисного фонда ЕврАзЭс (ныне ЕФСР), однако не выполнил своих обязательство и не получил последнего транша. Основным донором фонда является Россия, таким образом оказывая косвенную поддержку своему «многовекторному» союзнику, перманентно переживающему кризис за кризисом в процессе построения «рыночного социализма».

МВФ отказался предоставлять финансовую помощь руководству Белоруссии, обусловив рассмотрение заявки выполнением своих ранее сделанных рекомендаций, которые Александр Лукашенко сначала подверг критике, затем охарактеризовал как «не вызывающие аллергию», затем снова подверг критике и отказался подписывать письмо на имя Кристин Лагард. В итоге из внешних фондов руководство Белоруссии кредитует только ЕФСР: из кредита $2 млрд в Минск поступило два транша ($500 млн и $300 млн) и ещё один ожидался в октябре. О значении данного кредита говорит номинальный объём ЗВР Нацбанка Белоруссии.

Отметим также, что рекомендации ЕФСР и МВФ во многом совпадают, однако западные кредиторы проявляют большую принципиальность и учитывают имеющийся опыт сотрудничества. Со 2 ноября в Минске работает техническая миссия МВФ, оценивающая состояние госсектора экономики Белоруссии — её выводы будут учтены при рассмотрении новой страновой программы сотрудничества, предполагающей выделение $3 млрд кредитной поддержки.