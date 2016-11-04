Санкт-Петербург, 4 ноября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Гонка ГТО («готов к труду и обороне») «Путь Единства», посвященная Дню воинской славы — Дню народного единства, собрала около 1500 участников на многокилометровой трассе учебно-тренировочного комплекса «Кавголово» в Ленинградской области. Об этом сегодня, 4 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского правительства.

Gov.spb.ru Гонка «Путь Единства» в Кавголово

Участникам гонки «Путь Единства», которая продолжается в эти минуты, предстоит преодолеть трассу по пересеченной местности общей протяженностью 6,5 км, включающую более 20 препятствий, которые отражают общие нормы комплекса ГТО. Среди них заграждения из колючей проволоки, стена для скалолазания, тоннели, а также переноска бревен, стрельба из пневматической винтовки и метание копья.

Соревнующихся перед началом гонки приветствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

Градоначальник отметил, что подобный формат соревнований становится в Санкт-Петербурге хорошей традицией.

«В этом году весной у нас прошла Гонка ГТО, посвящённая Дню Победы. Сегодня в День народного единства на старт вышли более тысячи человек. Эти соревнования дают возможность не только показать себя, позаниматься спортом, укрепить свое здоровье, но и пообщаться с друзьями, найти новых друзей. К нам приехали гости из других регионов Северо-Западного округа — от Калининграда до Нарьян-Мара. Мы сегодня едины. Мы вместе для того, чтобы отметить этот замечательный день в истории нашего Отечества. День, когда наша страна была освобождена от иностранных захватчиков, когда наш народ объединился, чтобы возродить Россию», — сказал Георгий Полтавченко.

В этом году в гонке ГТО впервые участвовали команды со всего Северо-Западного федерального округа. Более 100 гостей из Мурманска, Калининграда, Петрозаводска, Архангельска, Новгорода, Пскова и других городов также приняли участие в гонке «Путь Единства», выступив в отдельном зачете. В соревнованиях участвуют студенты 47 петербургских вузов. Кроме того, в стартах заявлены более 200 индивидуальных участников, а также около 170 сотрудников администрации Санкт-Петербурга. Общее количество участников составило около 1500 человек.

Цель мероприятия — повышение популярности занятий спортом среди молодежи. В день соревнований с 16:00 все желающие в возрасте от 18 до 29 лет смогут сдать нормативы ГТО.

Отметим, что в ноябре 2015 года в Ржевском лесопарке прошла первая гонка «Путь Единства», собравшая 2500 участников. На этот раз меньшее число участников связано лишь с техническими ограничениями трассы «Кавголово».