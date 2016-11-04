Рига, 4 ноября, 2016, 14:47 — ИА Регнум.



OpenClipart-Vectors Деловое взаимодействие

Сегодня, 4 ноября, в Риге стартовал бизнес-форум государств Центральной, Восточной Европы и Китая «16+1», сообщает Mixnews.lv. На форум соберутся премьеры 18 стран и 750 представителей государственных органов и бизнеса.

Как стало известно, сегодня же планируются визиты иностранных предпринимателей на латвийские предприятия и двусторонние встречи.

Как заявили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР), форум является для частного сектора и государственных органов платформой для содействия сотрудничеству между государствами Центральной, Восточной Европы и Китаем. Для Латвии приоритетным является транспортное сотрудничество.

В свою очередь министр экономики Латвии Арвил Ашераденс подчеркнул, что Латвия на мероприятии будет уделять внимание разным возможностям сотрудничества с Китаем. По словам министра, приоритетом станет сотрудничество в транспортной сфере. Поскольку на форуме будут представители из Белоруссии, для Латвии важно говорить о доставке китайских грузов из белорусского логистического центра «Великий камень» в Латвию. Также планируется обсудить развитие сотрудничества с авиационной сфере, например, организацию прямых рейсов между Китаем и Латвией, таким образом содействуя и развитию туризма.

Кроме того, речь пойдет о привлечении инвестиций из Китая. Инвесторов из этой страны может интересовать сотрудничества с Рижским портом, проекты в сфере транспорта и логистики, а также возможности производства товаров в Латвии для последующей продажи в Европе, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2016 года президент АО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Эдвин Берзиньш и глава Китайских железных дорог (КЖД) Шэн Гуанцзу подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в организации движения поезда China Railway Express из Китая в Европу, сообщает BNS со ссылкой на Министерство сообщения Латвии. Протокол подписан во время визита в Китай министра сообщения Улдиса Аугулиса. В частности, руководители железнодорожных компаний договорились организовать первый пробный рейс поезда из Китая в Латвию до конца 2016 года. Также стороны договорились о совместной работе по укомплектованию поезда грузами, координируя сотрудничество с грузовладельцами, поставщиками и совместные маркетинговые мероприятия. Ответственными за организацию первого рейса поезда будут предприятия LDz Cargo logistika и China Railway Container Transport Corporation.