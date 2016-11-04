Екатеринбург, 4 ноября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге управление здравоохранения призывает непривитых от кори горожан срочно поставить прививку. Поводом для такой меры стала неблагополучная ситуация по заболеваемости корью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Но за период с 7 по 28 октября только в Екатеринбурге отмечено сразу семь случаев кори. Четыре случая лабораторно подтверждены. Большинство заболевших — дети.

Прививочные кабинеты работают с 4 по 6 октября во взрослой и детской поликлинике в каждом районе города. Уточнить адреса поликлиник граждане могут в Городском центре медицинской профилактики.

Ранее управление Роспотребнадзора заявило, что Екатеринбург — территория риска по распространению данного заболевания.

Добавим, до начала массовой вакцинации ежегодно в Свердловской области болели до 80 тыс. человек. С 2010-го каждый год заболевают, как правило, не более пяти человек. В результате, как считают медики, граждане расслабились и перестали прививать своих детей от этого заболевания. На вспышку болезни также, как полагают эпидемиологи, повлияли и миграционные потоки.