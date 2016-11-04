Москва, 4 ноября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. «День народного единства с каждым годом становится все более важным и воспринимаемым, становится символом сплочения и национальной идеи. Особенно символично, что именно в этот день будет открыт памятник князю Владимиру. Князь Владимир — знаковая фигура идеологического и духовного значения, и открытие памятника в этот день еще раз подчеркивает значимость праздника народного единства», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Общероссийского общественного экологического движения «Зелёный век» Владимир Семенов.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

«Шествие в центре Москвы оставило очень позитивное впечатление — очень много людей, очень много разных флагов, и это показывает, какое многообразие организаций приняли участие в празднике, и все они сплочены идеей патриотизма и единств», — подчеркнул Владимир Семенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в праздничном шествии в центре Москвы, посвященном Дню народного единства, приняло участие более 80 тысяч человек. Шествие завершилось митингом-концертом на Манежной площади. Позже на Боровицком холме президент РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откроют памятник князю Владимиру.

Сооружение памятника осуществлено целиком из внебюджетных источников и по инициативе РПЦ и Российского военно-исторического общества.