Душанбе, 4 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум.



Флаг Таджикистана

Таджикистан занял 100-е место в ежегодном рейтинге процветания стран мира («Legatum Prosperity Index — 2016»), составленном экспертами британского «Legatum Institute».

Среди республик Среднеазиатского региона наилучшие показатели продемонстрировала Киргизия, расположившаяся на 77-й позиции, за ней следуют Казахстан, обосновавшийся на 82-м месте. Узбекистан и Туркмения в рейтинг включены не были.

На постсоветском пространстве лидируют Эстония, Латвия и Литва, занявшие 26-ю, 37-ю и 42-ю строчки рейтинга. Затем следуют Грузия — 84-е место, Россия — 95-е, Молдавия — 96-е, Белоруссия — 98-е и Армения — 99-е. Несколько хуже ситуация в Азербайджане — 103-я позиция и на Украине — 107-я.

Возглавили рейтинг 2016 года Новая Зеландия, Норвегия и Финляндия. Также в десятку лидеров попали Швейцария, Канада, Австралия, Нидерланды, Швеция, Дания и Великобритания. Последние места достались Центральной Африканской Республике, Йемену и Афганистану. Всего в рейтинге «Legatum Prosperity Index — 2016» представлены 149 государства.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году в рейтинге процветания стран мира республики бывшего СССР располагались в следующем порядке: Эстония — на 31-м месте, Латвия — на 40-м, Литва — на 41-м, Казахстан — на 56-м, Узбекистан — на 57-м, Россия — на 58-м, Белоруссия — на 63-м, Киргизия — на 66-м, Украина — на 70-м, Азербайджан — на 71-м, Грузия — на 80-м, Таджикистан — на 91-м, Молдавия — на 92-м и Армения — на 93-м.