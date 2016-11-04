Анкара, 4 ноября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. В Турции были заблокированы Twitter и Whatsapp, сообщает 4 ноября Reuters.

geralt Ограниченный доступ

Судя по всему, данные действия были проведены сразу же после задержания 11 прокурдских депутатов.

Напомним, что в Турции социальная обстановка остаётся крайне сложной. С одной стороны, неудавшаяся попытка переворота, приведшая к массовым арестам среди чиновником, госслужащих, полицейских и судей. С другой стороны, постоянное военное противостояние с курдскими повстанцами, которые на протяжении многих десятилетий ведут борьбу за право создать автономию внутри турецкого государства.

По разным оценкам, курды составляют до 15% населения Турции, однако до недавнего времени официальная Анкара отказывала им даже в праве на самосознание, называя их горными турками. Тем не менее, в условиях успеха по созданию собственной автономии в соседнем Ираке, курдское национально-освободительное движение не может быть проигнорировано, именно поэтому конфликт носит ожесточённый и непримиримый характер.