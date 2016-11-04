Диярбакыр, Турция, 4 ноября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в турецком городе Диярбакыр недалеко от здания полицейского участка. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает турецкий телеканал NTV.

1stvc.net Взрыв

Сообщается, что мощный взрыв прогремел в 8:00 мск на улице Эмек, там, где расположен полицейский участок.

Взорвался заминированный автомобиль.

По предварительным данным, пострадали как минимум 30 человек.

На месте взрыва работают сотрудники полиции и медики.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.