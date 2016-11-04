В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
Диярбакыр, Турция, 4 ноября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в турецком городе Диярбакыр недалеко от здания полицейского участка. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает турецкий телеканал NTV.
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Взрыв
Сообщается, что мощный взрыв прогремел в 8:00 мск на улице Эмек, там, где расположен полицейский участок.
Взорвался заминированный автомобиль.
По предварительным данным, пострадали как минимум 30 человек.
На месте взрыва работают сотрудники полиции и медики.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.