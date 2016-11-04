Бисмарк, США, 4 ноября, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Полиция в американском городе Бисмарк арестовала 17 участников акции протеста против строительства нефтепровода Dakota Access, передаёт Associated Press.

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По данным полиции, в ходе акции около 100 человек с транспарантами собрались возле здания капитолия, где расположены органы исполнительной и законодательной власти штата Северная Дакота. Демонстранты отказывались освободить территорию и попытались устроить сидячую забастовку, добиваясь встречи с губернатором штата.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября при разгоне полицией лагеря протестующих были арестованы 117 активистов. Всего с момента начала протестов арестованы уже около 300 человек.

Напомним, в США уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста против строительства нефтепровода в Северной Дакоте. Местные жители и поддерживающие их общественные активисты считают, что строительство пагубно скажется на археологических и священных для индейцев сиу местах, а также негативно повлияет на водоснабжение миллионов людей, проживающих ниже по течению Миссури.