Москва, 4 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум.



Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

США нужен враг. СССР уже нет, но есть Россия, и она «назначена» главным врагом Америки, заявил 3 ноября в эфире передачи «Время покажет» политолог, лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Политик объяснил, почему тема России заняла такое колоссальное место в предвыборной кампании в США. Помимо того, что внешний враг необходим для консолидации общества и элит, жупел России можно использовать и в предвыборных баталиях, что собственно наглядно и продемонстрировала Хиллари Клинтон, которая обвинила соперника в том, что он является марионеткой Кремля.

«Нужен же враг?! СССР нет, но кто-то же нужен. Вот есть Россия — она дала к этому основания, она выступила против этого глобального порядка достаточно ярко ‑ и в Сирии, и везде. Ее и сделали главным врагом. Это первое. Вторая часть совершенно ясна. Если русские участвуют в выборах, на чьей стороне они участвуют? Вот! Не будем говорить, не будем, но все и так понимают, что на стороне господина Трампа. Берется штаб Хиллари, и он мажет Трампа — говорит: «Кто осуществлял кибератаки? Русские. В чьих интересах? Трампа». Всё, что делают русские — плохо? Плохо!», — сказал Кургинян.

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Отвечая на вопрос ведущего о том, что стоит за последним демаршем ФБР, которая возобновила следствие против Хиллари Клинтон, политик отметил, что происходящее давно перестало быть просто элитной игрой. Что происходящее — результат значительно более сложных и глобальных процессов:

«Жил-был такой проект, назывался он «Модерн», — огромный, со времен французской революции. Все жили по закону, прогресс, гуманизм, буржуазное общество и так далее. И либералы, и консерваторы были вместе, они были в рамках одного проекта. Потом рамка лопнула. Посмотрите, что происходит в Израиле, да даже в Европе, и тем более — в США. Это уже война элит. Консервативная элита отделилась от либеральной и воюет наотмашь. Всеми методами. Это борьба за два проекта… Спецслужбы расколоты. ФБР всегда была на стороне консервативной элиты. ЦРУ всегда было на стороне либеральной элиты. Американская элита гораздо сложнее, чем это представляется.

Всё гораздо сложнее. Это нужно твердо понимать. Идет мировой процесс размежевания. Не могут соединяться два проекта. Как когда-то говорилось у Шекспира, «Два солнца не встают одновременно, и Англии в одно и то же время твоею и моею не бывать». Не может быть мир одновременно либерально-глобальным и консервативным», — объяснил Сергей Кургинян.

По мнению Кургиняна, поскольку элитный консенсус разрушен, идет уже настоящая война, расколоты все: политики, финансовые кланы, спецслужбы. Консервативная элита разорвала с либеральной, и бьет последнюю наотмашь всеми доступными способами.

Но мы должны помнить, что глобальным мир для Америки и для нас — это совершенно разные миры:

«Для Америки глобальный мир — это и мир ее господства. А для всех остальных глобальный мир — это мир американских колоний. Поэтому глобалисты во всех странах мира и глобалисты в Америке — очень разные, раскол идет всюду, даже по рынкам торговли оружием. Законный рынок торговли оружием демократов — Африка. Законный рынок торговли республиканцев — Ближний Восток. Они вмешиваются в эти рынки».

Но если говорить о последствиях выборов в США для России, а они будут — не надо себя обманывать: Америка — мощнейшая страна мира, то надо понимать, что если в США победит Трамп, «они скажут: «Мировой враг — радикальный ислам. Вместе — на него!». Что скажет Хиллари? Она скажет: «Мировой враг — Россия». Чего мы хотим — давайте выбирать», — заключил лидер движения «Суть времени».

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