Меймене, Афганистан, 4 ноября, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Не менее десяти человек погибли в результате атаки террористов на свадебный кортеж в афганской провинции Фарьяб, сообщает Associated Press 4 ноября.

Афганцы

По информации местных властей, взрыв произошел на проселочной дороге, во время того как автоколонна с молодоженами и их родственниками направлялась к месту бракосочетания. Пока неизвестно, был ли кортеж обстрелян из минометов или произошел подрыв на мине.

О точном числе пострадавших пока не известно. Пресс-секретарь губернатора провинции Джавед Дедар сообщил о гибели 11 человек и ранениях еще 12 человек. Глава Совета провинции Мохаммад Тахир Рахмани сообщает о смерти 10 человек и ранении девятерых.

Власти не могут сообщить, что именно стало причиной террористического нападения и кто его совершил: ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из действующих вооруженных группировок в регионе.