Москва, 4 ноября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Выборы в США демонстрируют то, что американская элита расколота, хотя расколота не только американская элита, заявил 3 октября в эфире передачи «Время покажет» лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Он добавил, что на смену эпохе глобального противостояния коммунизма и капитализма, которую мир переживал в ХХ веке, пришла новая эпоха, когда возник конфликт такой же остроты между либерализмом и консерватизмом.

Иоахим Эйтевал. Битва богов с титанами. 1600

«При этом либерализм уже понимается не как внутринациональный либерализм, а как либерализм глобальный, вот это постепенное формирование глобального общества, глобального государства», — подчеркнул лидер движения «Суть времени».

В ходе дискуссии политолог поделился своим видением происходящих в США процессов. Так по его словам, одна сторона конфликта бьется за консервативный путь развития страны, за национальную Америку, и, безусловно, Трамп олицетворяет собой именно эту «одноэтажную Америку», хотя этот феномен гораздо шире:

«Это не просто англосаксонская белая Америка, это консервативная Америка с великой национальной Америкой. И глобальная Америка — такая Америка Голливуда, Америка финансовых сетей, Уолл-стрит, и Америка огромного количества людей, которые… уже находятся полностью под контролем этого «делания человека», этого постмодернистского общества, в котором человека можно лепить как угодно и делать из него что угодно». Это-то и является нервом происходящего на наших глазах противоборства, считает Сергей Кургинян.

«Это огромное сопротивление между постмодернизмом, который подхватывает архаику ислама», — продолжил свою мысль политик, а в качестве иллюстрации своего тезиса напомнил, что главное, в чем обвиняют Хиллари Клинтон, — это то, что она очень сильно связана с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку ее бессменная на протяжении последних двадцати лет помощница — просто один из лидеров этой экстремистской организации.

Обнажен колоссальный раскол, наивно было бы думать, что расколоты лишь элиты США. Расколот Израиль, война идет между консервативными и либеральными элитами Европы.

Идет война «за путь — глобальный, стратегический путь: мир наций, или новый глобальный постмодернистский мир. Вот за что идет борьба», — добавил в заключение Кургинян.

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