Минск, 3 ноября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Граждане Евросоюза, а также граждане стран-партнёров России и Белоруссии по ЕАЭС сталкиваются с неприятными сюрпризами при въезде автомобильным транспортом из одной части Союзного государства в другую, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Без проблем можно въехать в Россию транзитом через Белоруссию авиационным и железнодорожным транспортом при наличии транзитной визы, пояснили сотрудники белорусской таможни. При передвижении автомобильным транспортом следует пересекать «прозрачную» границу Союзного государства Белоруссии и России в специальных пунктах пропуска.

Об этих нововведениях многие граждане стран Евросоюза, Израиля и другие гости из дальнего зарубежья убедились на собственном опыте несколько месяцев назад. При посадке на автобусы, следующие из Минска в Москву, водители предупреждали о перспективе — не выехать с белоруской территории. Проблем въезда в Белоруссию со стороны России не отмечено, хотя летом был один резонансный инцидент — в Белоруссию из Москвы таки с приключениями добралась группа раввинов.

Тем временем на границе с Польшей образовались огромные «пробки» из легковых автомобилей. В частности очередь в пункте пропуска «Брузги» оценивалась примерно в 200 легковых автомобилей. Госпогранкомитет официально проинформировал о проблеме, возложив ответственность на польскую сторону, которая медленно осуществляет положенные процедуры.

Стоит отметить, что и ранее редкий день на въезде в Польшу или Литву обходился без заторов и очередь из 15−20 машин считалась нормальной. Белорусские пограничники и таможенники осуществляют контроль документов и багажа выезжающих быстрее литовских и польских коллег, неоднократно подозреваемых в «итальянской забастовке».

Другое дело — въезд в Белоруссию из ЕС: легковой автомобиль может простоять в очереди пятым около часа. Виной тому особая тщательность досмотра всего, что перевозится в «сильную и процветающую Беларусь» — от дамских сумочек до баулов с продовольствием и документации на бытовую технику.

Польские магазины возвращают НДС в размере 23% и, поэтому, при незначительной разбежке в цене на многие продовольственные и непродовольственные товары их приобретение в Польше стало для белорусов чем-то вроде национальной азартной игры. Возвращаясь за возвратом НДС («ватов») в польский магазин (при оформлении стандартного Tax Free процент возврата намного меньше), обывателю трудно удержаться от искушения приобрести ещё что-нибудь «дзёшава», поэтому такое движение по кругу может длиться годами. Ни странные мокрые коврики на польской границе, ни дотошный досмотр на белорусской границе, ни угрозы Александра Лукашенко ввести «налог на выездных» белорусских шопоголиков не пугают. Другое дело, что в одной очереди с ними вынуждены стоять не имеющие такой зависимости, в том числе граждане из других стран ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, граница Белоруссии со странами ЕС и Украиной является, одновременно, общей границей Союзного государства Белоруссии и России. Ранее, после контроля пограничников и таможенников Белоруссии, проблем с въездом физлиц и ввозом грузов физлицами на общую территорию Союзного государства не возникало.

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