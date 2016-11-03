Орел, 3 ноября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Заводский районный суд Орла отказался удовлетворить исковые требования экс-депутата городской думы Юрия Малютина, который просил признать незаконной установку памятника Ивану Грозному. Решение по делу было вынесено 2 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Цитата из к/ф «Иван Грозный». реж Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Иван Грозный

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Таким образом, суд фактически подтвердил действия властей по установке памятника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября Юрий Малютин направил в Заводский суд Орла иск с требованием признать незаконным установку памятника Ивану Грозному в охранной зоне города и демонтировать его. Этот иск стал третьим по счету, связанный с установкой памятника Ивану Грозному на территории областного центра.

«Нарушений требований действующего законодательства, регулирующего вопросы охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, судом не установлено», — сообщили в суде. Впрочем, решение в силу пока не вступило, и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану Грозному, который официально называется «Основанию города», был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры.

Открыть его должны были еще в начале августа, когда в Орле отмечали юбилей основания, однако церемонию отложили: часть горожан активно выразили недовольство установкой памятника у театра для детей и молодежи «Свободное пространство». После нескольких пикетов власти пошли навстречу недовольным, и сначала отложили дату открытия, а затем и вовсе перенесли место установки памятника. В итоге открытие памятника состоялось 14 октября, на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика.

В конце прошлой недели памятник вновь попал в центр внимания общественности и СМИ, став объектом вандала. Некий мужчина, житель Ярославской области, желая, как он сам объяснил правоохранителям, «прославиться», надел на голову статуи мешок, а также табличку с надписью «Духота-то какая, темнота».