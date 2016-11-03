Москва, 3 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Следят за внешней политикой 55% жителей России. 44% ею не интересуются, и это самый высокий показатель за все время мониторинга — с января 2015 года. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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50% опрошенных уверены, что руководство страны уделяет внешней политике столько внимания, сколько нужно. Но четверть опрошенных (24%) считают внимание властей к этой сфере избыточным, около десятой части (9%) — недостаточным.

Во внешней политике у России больше успехов, чем неудач, считают 55% граждан. Правда, с начала года доля таких оценок несколько снизилась, но не за счет роста числа замечающих в основном неудачи — люди стали чаще затрудняться с ответом.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 23 октября 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.