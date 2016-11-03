Астана, 3 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Казахстан намерен продолжать оказывать поддержку Афганистану. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 3 ноября, пресс-службой казахстанского премьер-министра Бакытжана Сагинтава по итогам его встречи с главой исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой.

Флаг Афганистана

Премьер-министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной сфере и региональной безопасности.

«Как известно, Казахстан продолжает оказывать практическую поддержку Афганистану. В частности, Казахстан способствует продвижению инициатив, направленных на развитие региональной инфраструктуры с участием Афганистана, включая расширение сети трансграничных железных дорог, проекты высоковольтных линий передачи электроэнергии CASA-1000 и трубопровода из стран Центральной Азии в южном направлении (ТАПИ)», — говорится в сообщении.

Правительство Казахстана выделило 2,3 млн долларов (около 146 млн рублей) на строительство школ, больниц и дорог в Афганистане. Обща сумма гуманитарных поставок продовольствия составила более 17 млн долларов (более 1 млрд рублей).

Кроме того, в Казахстане предоставлена возможность обучения в вузах и профессионально-технических учебных заведениях для 994 афганских студентов.

Отметим, 6 октября министр иностранных дел Ерлан Идрисов на Брюссельской конференции по Афганистану заявил о решении Казахстана выделить 2 млн долларов на проекты поддержки Афганских сил безопасности.

Идрисов добавил, что как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2017—2018 годах Казахстан нацелен на решение проблем Центральной Азии, включая стабилизацию Афганистана.