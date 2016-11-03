Москва, 3 ноября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская сравнила Владимира Ильича Ленина, основателя СССР, первого в мировой истории социалистического государства, и главу Третьего рейха Адольфа Гитлера. Народная избранница назвала обоих исторических деятелей «извергами двадцатого столетия», пролившими «море человеческой крови». Об этом она сообщила в своём LiveJournal.

Владимир Маковский. Кровавое воскресенье. Расстрел Николаем II мирной демонстрации. 1905

Комментируя предстоящий День народного единства (отмечается 4 ноября), Поклонская напомнила, что он совпадает с днём Казанской иконы Божьей Матери. В этой связи она вспомнила исторические события XVII века, к которым приурочен праздник 4 ноября.

«Именно с Чудотворной Иконой Пресвятой Богородицы Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский и ополчение пошли на защиту православной веры и Отечества», — пишет Поклонская. По её мнению, и Великую Отечественную войну народ выиграл благодаря иконе.

В этой же публикации Поклонская упомянула художественный фильм «Матильда» Алексея Учителя, по поводу которого она собирается инициировать проверку по просьбе «общественников». «Так, в последние дни очень широкий общественный резонанс вызвала тема предстоящего выхода в прокат художественного фильма «Матильда», — написала она.

В итоге Поклонская обвиняет в смерти последнего императора Николая II, отрёкшегося от престола, Ленина.«Парадоксально, но изверги двадцатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей Семьей, добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа и причисленный к концу двадцатого столетия к лику святых», — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Поклонская получила обращение от представителей общественного движения «Царский крест», которые попросили её составить депутатский запрос для проверки художественного фильма Алексея Учителя «Матильда», «оскорбляющего религиозные чувства православных граждан». Поклонская заявила, что отреагировала на этот запрос, и сейчас оформляется депутатский запрос на проведение проверки.