Испанские СМИ: «Ростов» выиграл тактический бой у «Атлетико»
Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. «Атлетико» выиграл матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА у «Ростова», но случилось это в последнюю минуту. Гол, который отправил в ворота мадридцев форвард желто-синих Сердар Азмун, на страницах испанских СМИ обсуждался не меньше, чем дубль Антуана Гризманна.
Так, наибольшее внимание ростовчанам уделила редакция ежедневной спортивной газеты «Marca». Издание пишет, что российский клуб очень хорошо защищался, прорвать оборону жёлто-синих было практически невозможно.
«Правда состоит в том, что «Ростов» выиграл тактический бой у Диего Симеоне. С пятью защитниками русские остановили игру «Атлетико». Они собрали много линий, держали мяч подальше от своих ворот», — опубликовано на страницах «Marca». Надежными названы защитники Владимир Гранат, Сесар Навас и Миха Мевля.
Издание «EL PAÍS» считает, что игра мадридцев была не настолько хороша, как привыкли болельщики. Играли в нападении они не так ожесточенно. А по мнению «La Vanguardia», «Атлетико» был неточным, а вот ростовчане играли очень хорошо. Гол Азмуна назван «странным явлением» для команды, которая, как правило, всегда очень сконцентрирована.
Отметим, наставник «Атлетико» Диего Симеоне удивил своим заявлением, в котором признался, что в матче с «Ростовом» принимал плохие решения.
«Тяжелая игра, очень конкурентный матч. Сильный соперник, мы знали это еще по первой игре. Они позволяют создавать малое количество моментов. Они хорошо играют вертикально, и если уж завладели мячом в такой атаке, с ними сложно справиться», — прокомментировал игру желто-синих аргентинец.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» уступил «Атлетико» в Мадриде со счётом 1:2. Но, по словам главного тренера желто-синих Ивана Данильянца, его подопечные не были обречены на поражение. «Впереди два матча, нужно все проанализировать и готовиться к «Баварии». Осталось две возможности проявить себя иначе. До «Баварии» нам предстоят еще матчи РФПЛ. Мы проанализируем, посмотрим матчи немцев с ПСВ», — сказал Данильянц.
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