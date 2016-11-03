Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. «Атлетико» выиграл матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА у «Ростова», но случилось это в последнюю минуту. Гол, который отправил в ворота мадридцев форвард желто-синих Сердар Азмун, на страницах испанских СМИ обсуждался не меньше, чем дубль Антуана Гризманна.

Fc-rostov.ru Матч «Ростов» — «Атлетико»

Так, наибольшее внимание ростовчанам уделила редакция ежедневной спортивной газеты «Marca». Издание пишет, что российский клуб очень хорошо защищался, прорвать оборону жёлто-синих было практически невозможно.

«Правда состоит в том, что «Ростов» выиграл тактический бой у Диего Симеоне. С пятью защитниками русские остановили игру «Атлетико». Они собрали много линий, держали мяч подальше от своих ворот», — опубликовано на страницах «Marca». Надежными названы защитники Владимир Гранат, Сесар Навас и Миха Мевля.

Издание «EL PAÍS» считает, что игра мадридцев была не настолько хороша, как привыкли болельщики. Играли в нападении они не так ожесточенно. А по мнению «La Vanguardia», «Атлетико» был неточным, а вот ростовчане играли очень хорошо. Гол Азмуна назван «странным явлением» для команды, которая, как правило, всегда очень сконцентрирована.

Отметим, наставник «Атлетико» Диего Симеоне удивил своим заявлением, в котором признался, что в матче с «Ростовом» принимал плохие решения.

«Тяжелая игра, очень конкурентный матч. Сильный соперник, мы знали это еще по первой игре. Они позволяют создавать малое количество моментов. Они хорошо играют вертикально, и если уж завладели мячом в такой атаке, с ними сложно справиться», — прокомментировал игру желто-синих аргентинец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» уступил «Атлетико» в Мадриде со счётом 1:2. Но, по словам главного тренера желто-синих Ивана Данильянца, его подопечные не были обречены на поражение. «Впереди два матча, нужно все проанализировать и готовиться к «Баварии». Осталось две возможности проявить себя иначе. До «Баварии» нам предстоят еще матчи РФПЛ. Мы проанализируем, посмотрим матчи немцев с ПСВ», — сказал Данильянц.

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