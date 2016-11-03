Санкт-Петербург, 3 ноября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг строящегося стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга, считая этот вопрос компетенцией властей Петербурга и строителей стадиона. Об этом заявил 3 ноября пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Напомним, что, по данным информированного источника ИА REGNUM, инспекторы ФИФА 31 октября обнаружили на поле стадиона ненормативные вибрации, которые делают невозможным проведение на стадионе матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций. Комиссия ФИФА предложила властям Петербурга самим решить, что дальше делать с забракованным полем.

Отвечая на вопрос СМИ, как Кремль намерен отреагировать на сложившуюся ситуацию, Дмитрий Песков предположил, что «хозяева стадиона и подрядчики проекта будут следить за этим».

«Это опять же не вопрос Кремля», — добавил Песков.

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Ранее сегодня вице-премьер России Виталий Мутко сказал, что не считает чрезвычайной ситуацию вокруг выкатного поля стадиона на Крестовском острове. По словам Мутко, существует план по устранению выявленных на стадионе проблем. Однако он не уточнил, как именно будет решаться проблема вибраций.

О том, что выявленные недостатки будут устраняться, также сообщил СМИ вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, возглавляющий городской штаб по достройке стадиона. Никаких пояснений насчет решения проблемы вибрации поля чиновник Смольного не дал.

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По данным источника ИА REGNUM, исправить эту ситуацию в короткие сроки технически невозможно, и, скорее всего, придется отказаться от выкатного поля и срочно создать на стадионе обычный футбольный газон.