Санкт-Петербург, 3 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Вице-премьер России Виталий Мутко не считает чрезвычайной ситуацию вокруг выкатного поля стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга. Ранее о том, что на поле невозможно играть матчи под эгидой ФИФА, ИА REGNUM сообщил информированный источник, знакомый с итогами инспекции ФИФА на стадионе, состоявшейся 31 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Речь идет о том, что это поле закатывается в стадион на нестабильной основе. Всегда большой проект вызывает много вопросов. Что касается поля, это штатная ситуация», — заявил Виталий Мутко в интервью ТАСС.

Напомним, что инспекторы ФИФА обнаружили на поле ненормативные вибрации, которые делают невозможным проведение матчей Чемпионата мира и Кубка конфедераций.

По словам Мутко, существует план по устранению выявленных на стадионе проблем. Однако он не уточнил, как именно будет решаться проблема вибраций.

«Абсолютно уверен, что в конце декабря стадион будет сдаваться в эксплуатацию. Здесь еще есть и другие вопросы, есть и инженерные вопросы, они будут решаться, сюда и ФИФА еще приедет». «В целом, считаю, подготовка идет по графику», — заявил Мутко.

Отметим, что источник ИА REGNUM ранее предположил, что из-за дефекта выкатного поля его придется срочно заменить на стационарный газон. Это может потребовать дополнительных средств. Однако Мутко отрицает подобную перспективу.

Вице-премьер считает, что устранение обнаруженных неполадок не потребует дополнительных затрат. «Никаких дополнительных сумм это стоить не будет. Наладка стадиона идет в рамках проекта», — заявил Виталий Мутко.

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Ранее о том, что выявленные недостатки будут устраняться, сообщил СМИ вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, возглавляющий городской штаб по достройки стадиона.

«Есть замечания, в том числе, и по выкатному полю, по зоне контроля доступа, по тренировочным площадкам. Но это рабочие замечания, неустранимых нет», — сказал Игорь Албин в интервью «Р-Спорт». Чиновник Смольного не уточнил, как именно будет решаться проблема вибрирующего поля.

По сведениям собеседника ИА REGNUM, исправить эту ситуацию в короткие сроки технически невозможно, и теперь, вероятно, придется отказаться от выкатного поля и срочно создать на стадионе обычный стационарный футбольный газон.