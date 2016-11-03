Москва, 3 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Жители России оценивают качество медицинских услуг гораздо ниже по сравнению с другими категориями сервисов. Так, частные медицинские услуги граждане в среднем оценили на 3,9 балла из пяти возможных, государственные медицинские услуги получили среднюю оценку в 3,4 балла. Чуть выше оказалась оценка уровня сервиса в аптеках — 4,1 балла. Такие данные представил Исследовательский холдинг «Ромир».

Romir.ru Оценка жителями России качества обслуживания в сфере медицинских услуг и товаров

В частной медицине в общей сложности качество услуг не вызвало приятных эмоций у трети (32%) респондентов. Положительные оценки при этом были выставлены более чем двумя третями опрошенных (68%).

Государственные медицинские предприятия оставили неудовлетворенными более половины респондентов (51%). Положительные отзывы в адрес государственных медучреждений были даны 49% участниками опроса.

В том, что касается аптек, то здесь дела обстоят несколько лучше. Высокие оценки качеству обслуживания в аптеках и магазинах медицинских товаров поставили 78% опрошенных. Соответственно, средние и отрицательные отзывы были получены в 22% случаев.

Главная претензия граждан РФ к качеству обслуживания в медицинских учреждениях (частных или государственных) — очереди и наличие большого количества посетителей. Оценивая частные медуслуги, об этом заявил каждый третий (33%) опрошенный, а об очередях в государственном секторе упомянул каждый второй (48%).

Второй проблемой в сфере медуслуг является низкая квалификация и недостаточный профессионализм персонала. Применительно к частным клиникам такой ответ дали 19% опрошенных, а в госсекторе — 47%.

Третьей проблемой для государственных медучреждений респондентами названо грубость и хамство персонала (27%). А применительно к частным клиникам респондентов больше беспокоит низкое качество услуг (16%). Хотя эта проблема также свойственна и государственным медицинским учреждениям (21%).

Каждый десятый респондент, оценивая качество услуг в государственном секторе медицины, пожаловался на неудобное время работы (11%) и неудобное расположение (9%). Применительно к частным клиникам респонденты чаще жаловались на навязывание услуг (11%) и непонятную систему скидок (8%).

Во всероссийском опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.