Краснодар, 3 ноября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Пострадавшим в результате падения вертолета в Сочи выплатят компенсацию. Ее сумма составит до двух миллионов рублей. Также компенсация будет выплачена родным двоих погибших при крушении. Об этом сообщила представитель пресс-службы Национального союза страховщиков ответственности Вера Склярова.

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По ее словам, вертолет был застрахован в ОАО «АльфаСтрахование». В компании подтвердили готовность выполнить все обязательства по договору.

Чтобы получить положенные по страховке деньги, пострадавшие или их представители по доверенности должны обратиться в офис фирмы с необходимыми документами — паспортом, заявлением, медицинским заключением с описанием характера и степени полученных травм, документом от перевозчика о произошедшем ЧП.

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Ошибка пилота или неисправность: В Сочи расследуют крушение вертолета

Как сообщало ИА REGNUM, крушение вертолета «Еврокоптер АС-350» в Алдлеровском районе Сочи произошло 1 ноября. На его борту находилось пять пассажиров. Одна женщина погибла во время крушения. Еще пять человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Сообщалось, что двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Позже в больнице умер еще один человек.