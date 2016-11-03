Москва, 3 ноября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около 500 тыс. человек ежегодно, будучи причиной смертности около 30% мужчин и 15% женщин, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ян Стен. Вино

Ситуация, связанная с групповыми отравлениями с летальными исходами фальсифицированной алкогольной продукцией, приобретённой у неустановленных лиц, обострилась в конце 2015 года. Данная продукция реализовывалась дистанционным способом через сайты в сети интернет.

Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением требований Правил продажи алкогольной продукции дистанционным способом.

Так, территориальными органами Роспотребнадзора в период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года было подано 525 заявлений в суд о признании запрещенной алкогольной продукции, размещенной в сети интернет, из них судами уже рассмотрено и удовлетворено 375 заявлений. 420 сайтов по продаже алкоголя через интернет были закрыты.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Отметим, согласно оценкам ВОЗ, связанные с алкоголем расходы для общества составляют 2−5% валового национального продукта.