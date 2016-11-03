Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Попытка эффективного управления городом-миллионником в Ростове-на-Дону пока не состоялась. «Муниципальная дума должна быть заказчиком изменений в городе, так как в период выборов кандидаты должны были накопить проблемы жителей. Что касается рейтингов, то это косвенная оценка работы сити-менеджера», — такое мнение выразил первый в постсоветское время мэр Ростова-на-Дону (1991−1993 гг.) Юрий Погребщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание городской думы в Ростове-на-Дону

По его словам, с приходом сити-менеджера должно было быть построено эффективное управление городом. Но, к сожалению, цель не достигнута.

«Мы делаем все наполовину, у нас все построено из-за осторожности, мы боимся потерять вертикаль власти, забывая, что породистая собака должна гулять на длинном поводке. Чем сильнее сити-менеджер, чем сильнее его управление, тем меньше надо его контролировать, а тем более, если он еще и единомышленник», — отметил Погребщиков.

Первый мэр донской столицы считает, что целесообразнее главой ростовской администрации видеть «более харизматичного, более энергичного человека, способного возглавить изменения в гордуме». И наемным человеком должен управлять муниципальный парламент, а не наоборот.

«По нашим законам сити-менеджер может быть отстранен, изгнан, контракт расторгнут со стороны думы. Но мы, почему-то, поставили телегу впереди паровоза. Сергей Горбань энергичен, харизматичен, он начинает огромное количество проектов, из которых каждый пятый неудачный, что вполне нормально. Но начинания не опирались на общественное мнение. Он не очень хорошо знал ростовский менталитет, как человек не ростовский по своей сути. Но дума могла подсказать направление работы, нужно было только работать в единстве. А за эти два года роль думы слишком ослаблена, никто даже не может припомнить стоящей инициативы», — сказал Юрий Погребщиков.

Напомним, что 7 ноября в Ростове-на-Дону муниципальным парламентом на пост сити-менеджера будет назначен либо депутат Ростовской-на-Дону гордумы Геннадий Рябоконов, либо глава министерства транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев. Первым главой ростовской администрации в 2014 году был назначен Сергей Горбань, ранее занимавший должность вице-губернатора Ростовской области. С ним был заключен контракт на два года.

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