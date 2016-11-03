Москва, 3 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Вопрос возможного прекращения авиасообщений между Россией и Таджикистаном будет обсуждаться на саммите в Бишкеке сегодня, 3 ноября. Об этом сообщили в Минтрансе России, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, сообщил, что Таджикистан не согласовывает рейсы российских авиакомпаний из аэропорта «Жуковский»: Душанбе требует пересмотра межправительственного соглашения.

В этот же день начальник управления гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Махмадюсуф Рахмонов заявил, что 24 ноября таджикские власти планируют обсудить вопросы авиасообщения с российскими коллегами. Это заявление было сделано после того, как в таджикское министерство транспорта поступило письмо российской стороны по вопросу полётов из нового аэропорта Жуковский.

«После изучения письма, мы ответили российской стороне, что в нынешних условиях новые рейсы из указанного аэропорта являются нерентабельными», — сказал он.

Напомним, полёты из «Жуковского» в Киргизию должны начаться 14 ноября. В декабре из Киргизии в «Жуковский» планирует начать полеты киргизская авиакомпания «Air Manas».

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